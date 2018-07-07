世足》英格蘭拚4強 先過瑞典高牆

2018年07月07日 04:11 中國時報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

2018世足賽戰績及賽程

前德甲助攻王佛斯伯格在16強戰對瑞士踢入致勝球。（路透）

平均26歲隊史最年輕的「三獅軍團」英格蘭，在俄羅斯世足賽16強淘汰強敵哥倫比亞，還破了隊史的世足PK不勝魔咒，聲勢水漲船高，加上8強對上奪冠呼聲最低的瑞典，儼然就要殺入暌違28年的世足4強。但從戰術層面來看，英格蘭是否穩贏瑞典，未必那麼樂觀。

兩翼吊中 難越雷池

關鍵在於中場的攻擊創造力，權威足球雜誌《World Soccer》的世足特刊就指出「欠缺創造力」是英最大隱憂。即使16強淘汰了哥倫比亞，但全場真正的機會也不過就是隊長肯恩的12碼球。如果中路無法展開攻擊，英格蘭又得依賴傳統的兩翼吊中，對高大的瑞典防線很難占到便宜。

其實英格蘭、瑞典傳統都踢4-4-2，以兩翼衝吊為主要打法，歷史對戰成績也非常接近。兩軍總計遭遇25次，英格蘭僅以8勝9和7負略占上風，其中2002、2006年在世足小組賽的兩次碰頭，更都以和局作收。

瑞典堅守 伺機反擊

本屆瑞典還是採傳統打法，特別是不再有伊布拉希莫維奇這樣個人特點突出的球員後，教頭安德森很實際的說：「我們當然想踢得更吸引人，但人手就是這樣，現有戰術適合我們的球員。」

瑞典採取從4-4-2小幅變形的4-2-2-2，前德甲助攻王佛斯伯格名義上是攻擊中場，但實戰位置通常更加墮後，負擔更多的協防工作。佛斯伯格前役對瑞士踢進致勝球，他們的策略很簡單，堅守中路，後防有身材不怕對手吊中，然後保持耐心，等待快攻或前場定位球的攻擊機會。

英格蘭教頭邵斯蓋本屆採取迥異於三獅傳統打法的3-5-2，也有人說是3-3-2-2或3-1-4-2。最特別之處在於中場中路雖有3人，但只有韓德森以防守為主，阿里、林加德都會冷不防溜到鋒線，加上左右邊衛大膽壓上，與雙箭頭肯恩、史特林，形成最多6人可怕攻擊面。

然而這只是理想，比如小組賽對上實力較差，甚至為了追求隊史首顆世足進球、根本不在乎後防洞開的巴拿馬。對哥倫比亞之戰，英格蘭根本無法突穿對手中路防線，進攻大多仍靠崔皮爾的右路吊中。

說穿了，這支英格蘭還是英格蘭，而瑞典的防守與身材強度只會高於哥倫比亞，此役不無再度PK的可能。三獅的好消息是他們已經突破PK心魔，但前次已暴露不少布局，則是再次PK的不利之處。

(中國時報)