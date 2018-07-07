格子軍團 要剷除俄勢力

俄羅斯經PK大戰淘汰西班牙，如今連該國海豚都預測他們能進4強。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

1998年法國世足賽，「格子軍團」克羅埃西亞第一次亮相，就帶走了季軍，20年過去，他們再闖世足8強，8日凌晨2點要挑戰2018年世足賽地主「雙頭鷹」俄羅斯，克羅埃西亞主力球員佩利希奇相信現在的「格子軍團」有機會再創佳績，甚至超越20年前的成績。

1998年的克羅埃西亞，擁有蘇克、波班及普羅辛內茨基等一時之選的好手，讓這個來自巴爾幹半島的國家在世足賽踢出名堂，可惜接下來三次參加世足賽，格子軍團都止步第一輪。

直到這一屆，新一代「格子軍團」在「魔笛」莫德里奇和拉基提奇帶領下，再次擦亮克羅埃西亞的招牌，8強賽前佩利希奇信心滿滿地說：「我們很靠近4強了，希望能夠交出比前輩們更好的成績，我們相信自己，清楚具備的能力。」

克羅埃西亞獲得世足賽季軍那年，克羅埃西亞前鋒雷比奇才4歲，他回憶道：「我記得20年前世足賽8強戰我們3：0技壓德國坦克，當時我的家人在花園烤肉，氣氛真的很棒。」

不過俄羅斯可不想輕易讓出勝利，他們在8強賽經過PK大戰以4：3擊沉「無敵艦隊」，立下汗馬功勞的俄羅斯隊長兼門將阿金費夫就表示「要用淘汰西班牙的方式面對克羅埃西亞。」

這次世足賽踢出身價的俄羅斯中場大將戈洛文說：「西班牙控球能力好，我們找到解決方法，對抗克羅埃西亞我們會運用優勢及特色，克羅埃西亞和西班牙球風不同，他們不像西班牙一直靠控球來製造進攻機會。」

(中國時報)

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