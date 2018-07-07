俄羅斯 心戰先聲奪人

2018年07月07日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世足賽16強大戰地主俄羅斯擊退西班牙，舉國歡騰，俄羅斯總教練趕緊交待全隊忘記這一勝，整理情緒面對8強賽的挑戰，只是民眾仍然滿懷希望，好奇下一戰對決克羅埃西亞誰能勝出？已有預言俄羅斯將會贏球！

俄羅斯在16強賽意外打敗西班牙，全國各地慶祝規模比照第二次世界大戰勝利，這場比賽踢翻「專家盤」預測，不少足球專家都認為西班牙順利晉級，港、台球界人士開出西班牙贏3球的賭盤，結果跌破大家的眼鏡。

這次推測俄羅斯將會踢進4強的不是大預言家、也不是「算命仙」的鐵口直斷，而是來自莫斯科東北方的著名古城市雅羅斯拉夫爾（ Yaroslavl）海豚館的海豚，聰明的海豚會「轉彎」，符合此刻俄國人希望繼續贏球的氛圍。

雅羅斯拉夫爾海豚館的2隻海豚展現「愛國心」！工作人員把描繪象徵俄國與克國國旗的光碟片丟進水池中，由2隻海豚競爭帶回來的速度決定高下；第1回合2隻同時抵達，1比1，後2回合比賽是俄羅斯國旗率先回來，因此預測俄羅斯將以3比1打敗克羅埃西亞。

晉級8強養大俄羅斯人胃口，渴望延續奇蹟！不過，俄羅斯總教練車契索夫低調表示，最近盡量不看電視、報紙，只專注自己的工作，現在必須趕快忘記、不能興奮，因為比賽還在進行中。

看著一些足球豪門球隊黯然打道回府，車契索夫叮嚀球員8強淘汰賽沒有出錯的餘地。教練、球員謹慎面對比賽來到，絕不是開出「動物預測盤」的譁眾取寵可以比擬。

(中國時報)