蘿蔔看世足》大賽拉抬身價 C羅等著數鈔票

2018年07月07日 04:11 中國時報 李弘斌

4年一度的世界盃足球賽，是各國球員展現身手、炒高身價的最佳舞台，2002韓日世足賽後，巴西「外星人」羅納度挾著金靴光環，以4600萬歐元的轉會費加盟西甲豪門皇家馬德里。4年前同樣是皇馬買下了另一位金靴獎得主、哥倫比亞J.羅瑞格茲，價碼是7600萬歐元。

本屆世足皇馬自然不會沉默，除了對巴西內馬垂涎已久，據傳也看上了法國小將姆巴佩，剛好葡萄牙隊長C.羅納多與皇馬交惡求去，形成了微妙的關係。

葡萄牙於16強遭烏拉圭淘汰後，「C羅爭奪戰」正式浮上水面，據傳C羅已經同意義甲豪門尤文圖斯開出的3000萬歐元年薪，尤文高層也備妥了1億歐元轉會費，已飛往皇馬進行協商。

足壇所謂的「轉會費」，是指若要延攬某位仍有合約在身的球員，必須支付給母隊的補償金，也就是「贖身」的概念。在這樣的交易中，球員本人意願固然重要，但既然球員是母隊資產，價碼仍得買賣雙方達成共識才行。

C羅去年後半因皇馬高層承諾的換約加薪沒有兌現，私下屢屢表示不滿，尤其他的年薪2100萬歐元已低於梅西、內馬，淪為足壇第3，今年5月完成歐冠3連霸後，甚至公開表示將離開皇馬。皇馬方面，由於C羅已33歲，想找新人頂上的傳聞也沒斷過。

尤文準備1億元挖C羅，據傳是C羅今年與皇馬主席佩雷斯達成的口頭協定。但目前初步協商的消息，皇馬堅持合約中的10億元「買斷費」，又是怎麼回事？

其實任何合約都附帶有買斷條件，皇馬當年在C羅合約中訂下10億買斷的天文數字，即表示除非球團同意，這人就是「非賣品」。尤文與C羅固然會要求皇馬履行承諾，但口頭承諾是一回事，皇馬要的可不只1億。

皇馬可以放走C羅，但賣掉的錢最好能足夠買人，頂上戰力空缺。巴黎聖日耳曼去年是直接付給巴塞隆納2.22億的買斷金額，才強挖走內馬，延攬姆巴佩的轉會費則是1.8億。C羅若只賣1億，對皇馬而言當然不夠。

不論C羅最終是否順利跳槽尤文，但有他在世足寶刀未老的表現，才讓渴望歐冠金盃的尤文，願意尋找金主湊錢挖他。世足不僅是勝負的比拚，也是個巨大的股市行情表，球員就是一支支個股，身價隨著表現而跳動。（本文作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)