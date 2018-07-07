連習會7月13登場 無關國共論壇

2018年07月07日 04:11 中國時報 王正寧 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

國民黨前主席連戰辦公室和大陸國台辦昨天發布消息，連戰應對岸邀請，12日將啟程訪大陸。預計13日在北京參加研討會，並會見中共領導人習近平；接著到瀋陽憑弔外祖父母、赴杭州參加祖父連橫140周年誕辰與紀念館10周年慶。連戰此行在年初就與對岸接洽，與國共論壇停辦無關，也不代表國民黨。

兩岸研討會 郭泰源出席

國民黨主席吳敦義對此表示，連戰已透過國民黨前副主席林豐正向他表達，希望國民黨大陸事務部主任周繼祥協同他前往，但此行並不代表國民黨，也非取代正式的國共論壇。

除了13日在北京與習近平會面是重頭戲外，連戰將參加由兩岸和平發展基金會、大陸海峽兩岸關係研究中心合辦的「同擔民族大義，共謀民族復興」研討會，這項研討會，台灣約有50名由各行各業組成相關人士出席，包括前職棒球員郭泰源也在名單內。

至於外傳的鴻海董事長郭台銘、富邦集團董事長蔡明忠是否隨行，連辦發言人郭素春未正面回應，僅表示，「有多名企業家隨行」。但郭素春強調，這次隨行人員裡面，並沒有將角逐年底縣市長選戰的參選人。

連戰訪問大陸，是否與國共論壇停辦有關？郭素春說，這是兩回事，連戰此行年初起洽談，上月談妥，是以個人名義過去，無關年底選舉，團員裡也沒有候選人。

吳敦義昨日受訪時被問及連戰訪陸一事表示，連戰已經有幾年沒去，前幾天林豐正有到他辦公室，說連戰有個計畫，因為現在兩岸「已讀不回」，因為過去有多次跟習近平見面，連戰希望能盡一點棉薄之力，看兩岸能不能取得平衡，不用再「已讀不回」，一方面連戰也要去探訪一些親友。

吳敦義稱不代表國民黨

吳敦義說，連戰透過林豐正表達，希望黨能不能請大陸事務部派人協同，「我當然沒有拒絕的道理」，但這不是正式的國共論壇或兩岸論壇，連戰此行是去訪友，跟好朋友見面，陪他一起去的也都是他的老朋友。

媒體追問，所以並非黨中央想要沾光？吳敦義連聲說「不」，完全是連戰請林豐正到他辦公室提出的希望。至於是否取代國共論壇？吳敦義再次強調「這兩項是不一樣的」。對於今年何時舉辦國共論壇，吳敦義僅說「謝謝」就離開，沒有多做回應。

(中國時報)