普吉島船難 40死16失蹤

2018年07月07日 04:11 中國時報 蔡致仁 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

泰國普吉島2艘觀光船5日傍晚因暴風雨翻覆，經全力搜救，據美聯社報導，迄6日已有40人罹難，16人失蹤。大陸啟動應急機制，國家主席習近平做出重要指示，囑咐各部委與駐泰使館全力協助相關工作，並組織志工教師和留學生到醫院提供協助。目前未傳出其中有台灣旅客。

肇事觀光船「鳳凰號」載有105人，包括93名遊客及12名船員。另一艘「斯瑞尼塔」號載有42人。兩艘共載127名大陸遊客，5日下午約5時45分，分別在普吉府珊瑚島和梅通島海域翻船。

鳳凰號船長頌晶稱：「事發時船遭5公尺高巨浪擊中，大量海水湧入，導致船身翻覆。」泰國派直升機和潛水員搜救，在事故海域偏東2公里處找到大部分遺體，發現沉入海面下40公尺的鳳凰號船艙有多具遺體，已撈起26具，其中一具嬰孩才5個月大 。

新華社報導，大陸駐泰大使呂健昨緊急通電泰國副總理頌奇表示，當務之急請泰方務必動員一切力量，爭分奪秒全力搜救失聯人員。並請妥善照料和安排已獲救陸客、全力醫治傷員、接待好家屬。同時盡快查明事故原因，及時通報搜救進展。

頌奇回應泰國政府高度重視此次事故，會全力以赴做好搜救、救治、接待等工作，並與陸方密切配合協調。

大陸外交部發言人陸慷昨在召開例行記者會當時，證實已有78人獲救、33人失蹤、16人遇難，對泰方全力投入救援表示感謝。習近平和總理李克強都做出重要指示和批示，第一時間啟動應急機制，成立多部委聯合工作組趕往泰國協助工作。

新華社報導，受害陸客多為來自江蘇、浙江、廣東、遼寧、河南等省自由行遊客。其中37人來自浙江海寧海派家具有限公司，有19人獲救。浙江省、海寧市均啟動應急預案，一名副市長率工作組已趕赴泰國，善後小組已在海派公司做後續處置工作。

(中國時報)