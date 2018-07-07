蔡審慎處理兩岸 未被獨派綁架

2018年07月07日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

海基會前董事長洪奇昌6日受訪表示，大陸對台的基調仍是和平發展、社會融合，蔡英文總統也並未被獨派綁架，除了國際上靠向美國的印太戰略，蔡還是非常審慎處理兩岸，致力維持台海穩定。他建議蔡總統可拋出「具有中華民國內涵的九二共識」說法，做為兩岸新的政治互信基礎，既凸顯一定主體性，也同時反映《憲法》與《兩岸人民關係條例》的內涵。

觀察近期兩岸情勢，洪奇昌表示，基本上「和平發展、社會融合、心靈契合」仍是基調，大陸鷹派抬頭、有時間表等說法，並非主流。他認為，上述基調是漫長的過程，會在不同時期遇到不同挑戰，現下大陸還是以內政問題，如拚全面建成小康社會，和陸美貿易戰優先，兩岸問題在處理順序上不在前列。

洪奇昌不諱言，蔡政府在國際戰略上靠向美國，並呼應美國的印太戰略，從近期的國安人事新布局可看出。像是陸委會副主委陳明祺、外交部次長徐斯儉、海基會副董兼祕書長姚人多、國安會諮委陶儀芬等，他們的立場「明眼人都看得出來」。

不過洪奇昌強調，儘管在國際戰略上親美，但蔡總統仍很審慎處理兩岸，並未像外界說的遭到獨派「綁架」。他指出，蔡總統不可能也不會靠向獨派，仍然希望維持台海和平穩定、維持現狀。因此獨派才會靠向陳水扁、李登輝，成立喜樂島聯盟，蔡也與深綠獨派做出「市場區隔」。

有鑑於兩岸政治僵局已兩年多，洪奇昌建議，蔡總統可提出「具有中華民國內涵的九二共識」，雖然提九二共識，但有個前提，並凸顯中華民國，這也是建立在蔡過去說的以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務的範疇。

他認為蔡總統過去說了「九二會談的歷史事實」，也說「達成了若干的共同認知與諒解」，已經十分接近，沒有直接接受「九二共識」，是因它已成為有特定意義的政治符號。

(中國時報)