泰洞穴救援傳噩耗 1潛水員罹難

前泰國海軍海豹部隊潛水員薩曼，為受困睡美人洞的13名師生運送氧氣，但自己不幸於回程時因氧氣耗盡而溺斃。（摘自dailymail網站）

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中國時報
／綜合報導

泰北清萊府少年足球隊師生13人至今仍受困在「睡美人洞」，尚未脫險。自願協助救援的泰國海軍前海豹部隊潛水員薩曼，為了替受困洞裡的師生運送氧氣瓶，6日凌晨於回程時因氧氣耗盡，不幸罹難。這是救援行動首度傳出人員犧牲的噩耗。

海豹部隊指揮官阿帕恭表示，38歲的薩曼在回程時，因缺氧失去意識，雖有其他潛水員協助他出洞，但他仍不幸溺斃。

指揮官說：「縱使我們失去一名隊友，但仍有信心繼續救助。」有記者問到，連經驗豐富的蛙人都會出事，軍方要如何安全救出這些既不會游泳，也沒有潛水經驗的男孩，指揮官表示對孩童會更加謹慎。

救難人員最初判斷他們仍可等待救援，但首度坦言形勢有變，現在時間有限，無法等到積水退去才赴地下洞穴救援。另外，受困兩名球員和教練營養不良，身體虛弱。當局估計，目前洞穴內的氧氣水平跌至15％，營救工作刻不容緩。

泰國海豹突擊隊為這次救援行動主力，他們深入洞穴為被困少年及教練送上物資，更努力鋪設光纖電纜讓他們與外界聯繫，甚至有軍醫自願長期在洞中陪伴。這次意外死亡事件，顯示洞穴環境凶險，使當局至今仍不願讓少年潛水逃生。

年齡介於11至16歲之間的12名足球小將，以及1名25歲的教練6月23日練完球後，前往錯綜複雜的「睡美人洞」探險，結果受困其中，7月2日才被尋獲，全數生還。如今找到師生的喜悅，因為救援人員喪生，蒙上了陰影。

不過，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾邀請受困在泰國洞穴內的足球小將前往俄羅斯觀賞世界盃足球賽決賽，希望這項消息能鼓舞這些受困的少年。

(中國時報)

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