71型潛伏社區 慎防大流行

2018年07月07日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

根據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒疫情仍處流行期，截至目前為止，18例腸病毒重症病例當中，有2例為71型，另今年已出現31例腸病毒EV71型散發個案，顯示社區中持續有腸病毒71型活動。一般預測腸病毒71型約3到4年一次大流行，由於時隔上次腸病毒71型大流行已6年，疾管署呼籲民眾仍不可掉以輕心。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年腸病毒疫情，新生兒較為嚴竣，截至目前為止，共累積18例重症病例，其中4例死亡，雖然今年腸病毒疫情的病毒型別以伊科及克沙奇為多，但仍可以看到有71型散發個案，顯然腸病毒71型還是存在於社區當中，將持續監測疫情及流行病毒變化。

羅一鈞指出，上一次腸病毒71型大流行是2012年，一般預測腸病毒71型會3、4年大流行一次，今年距上次流行的2012年已時隔6年，今年看來，腸病毒71型要大流行的機會不太高，但民眾仍不可掉以輕心。

至於腸病毒71型為何時隔6年未再出現大流行，羅一鈞表示，國內民眾對腸病毒的預防已經做得相當不錯，包括回家先洗手再抱小孩，幼兒園等機構也都遵守停課等規定，是國內腸病毒未再大流行的原因。腸病毒71型對1到5歲的幼童仍具有相當的殺傷力，是併發重症的高危險群，且易有死亡，疫苗一直被認為是很好的預防利器，樂見國內腸病毒疫苗的研發成功，讓幼童受到更好的保護與照顧。

(中國時報)