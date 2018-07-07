上市櫃公布薪資 黑心佛心現形

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

民眾求職、換工作，明年起將不怕再遇到低薪公司！金管會表示，2019年起，每年6月底將以不排名方式公布全部上市櫃公司員工前一年度平均薪資、福利費用，並且增加包括「員工平均薪資未達50萬元」、「每股盈餘（EPS）高於同業，但平均薪資低於同業水準」，和「EPS成長，但平均薪資衰退」3項標示。

立委曾銘宗於5月中旬立法院財委會上提出數據，2017年受雇者月薪不到4萬元的約898.5萬人，超過6成；上市櫃公司EPS超過10、股價超過200元的企業中，甚至有員工平均福利費用僅40萬元的公司。

金管會主委顧立雄當時回應，針對低薪上市櫃公司，金管會將公布員工福利費用和加薪情況的前50家和後50家企業，並針對排名後50家的部分，擬評估3項標準：薪資水準低於所屬產業平均；年度EPS高於所屬產業平均值，且年度獲利較前一年度成長、平均薪資卻衰退；員工平均薪資費用不滿50萬元，滿足3項者公布名單。

金管會昨（6）日說明公布細則，由於員工薪資費用及員工人數屬於財務報告所載的公開資訊，因此將會以「不排名次」方式，揭露所有上市櫃公司前一年度不含董事的員工薪資資訊，包括平均福利費用、平均薪資費用、公司EPS，及同業公司的平均數。

(中國時報)