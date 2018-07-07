麗星旅客嗆霸船 300警力戒備

2018年07月07日 04:11 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

行程被改揚言霸船！麗星郵輪處女星號祭出日本那霸、大阪的6天5夜雙城遊，原訂的行程因巴比倫颱風及旅客身體不適等因素遭大改，遊客氣得揚言要「霸船」抗議，6日晚返回基隆港前，船方也出面釋出優惠以表歉意，但為免發生衝突，警方已出動約300名警力到場維安。

處女星號那霸、大阪6天5夜雙城遊，原定1日從基隆港出港，2日上午11時抵達那霸、晚間11時在離港，4日上午7時30分再抵達大阪港、晚間7時30分離港，最後6日下午3時返回基隆港。但卻因颱風及旅客不舒服等種種因素影響，處女星2日更改前往石垣島，停留大阪時間也縮短，之後更因海象不佳到了昨晚11時返抵基隆港。

「那霸變成石垣島，其中的差別說是巴黎與八里也不為過！」遊客nicokao33在社群網站PO文指出，1日登船之際，單方面被告知2日由那霸變更為石垣島，且只有在石垣島停留3、4小時。另外2日有醫療後送的情形，因此延誤了4日大阪的行程，由原定7時到達改為下午1點半抵達，停留時間從原定的12小時縮短為8小時。

「我們唯有霸船一途。」該名旅客還說，當時船方以說以1年內免費參加相同行程1次來做補償，但現在卻只願提供每房1500元餐飲費補助來搪塞，且只能在船上消費完，甚至讓他們感覺台灣人和大陸人受到的待遇並不同，惹得現場旅客聚集大喊「欺負台灣人！」

麗星郵輪台灣業務部副總裁劉曉寧表示，為表誠意，麗星郵輪已在航程中向每位旅客都同樣提供每房新台幣1500元的餐飲零用金於航程中使用。

(中國時報)