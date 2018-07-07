南方航空 推4大商旅服務

中國南方航空舉辦商旅服務發布會，台灣分公司總經理謝厝邊（右）、中國機電產品進出口商會台灣辦事處主任李榮民。（黃有容攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

中國南方航空台灣分公司成立滿10年，為提升兩岸商務旅客體驗，昨（6）日發表4大商旅服務，包括「專線客服」、「專崗客戶經理服務」、回程航班「預先申請服務」，及商旅客戶「專屬增值服務」。中國南方航空台灣分公司總經理謝厝邊表示，期盼以用心的服務「帶給旅客精彩的旅程」。

南航於昨日舉辦「心服務 新精彩」商旅服務發布會，推出4大服務內容，分別是：為南航商旅客戶和客戶服務商定制的「專線客服」；為南航桃園機場定制「專崗客戶經理服務」；為南航回程航班定制「預先申請服務」；及為商務旅客戶定制的「專屬增值服務」。

謝厝邊指出，台灣是這套商旅服務實施的全球首站，南航的台灣分公司已創立10年，目前在台、陸間有17個航點、18條航線，每周往來班次達83班，每月約服務10萬人次，南航在安全的基礎上，通過資訊化的創新服務，不斷提升在地化服務標準，本次發表的商旅高端服務方案，希望讓商務旅客享受一站式的貼心服務。

南航客運部經理蘭虹表示，除設立「專線客服」和機場「專崗客戶經理服務」外，更延伸至外站回程預先申請，並利用異業結合方式，精選優質廠商，為客戶定制增值服務。發佈會現場並展示「南航e行」App多元功能，以及南航特色「空中茶苑」、「空中酒窖」，提供航班餐食的台灣華膳空廚也展示了各式超級商務艙的餐點，蘭虹透露，日後還會不斷推出其他便利旅客出行的服務內容。

據南航統計，截至2018年6月底，機隊規模已達788架，每天有近2000多班次航班飛往全球逾40個國家和地區，無論是航線數量、航班頻率，或市場份額，都是大陸航空公司中的翹楚。台灣直飛大陸的航班包括廣州、上海、深圳等商務城市，以及長沙、張家界、武漢、桂林、南寧、東北等，兩岸最長航線「台北－烏魯木齊」也於今年7月復飛。

(中國時報)

麗星旅客嗆霸船 300警力戒備 廢桌椅再利用 校犬新居落成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。