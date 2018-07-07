南方航空 推4大商旅服務

2018年07月07日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

中國南方航空台灣分公司成立滿10年，為提升兩岸商務旅客體驗，昨（6）日發表4大商旅服務，包括「專線客服」、「專崗客戶經理服務」、回程航班「預先申請服務」，及商旅客戶「專屬增值服務」。中國南方航空台灣分公司總經理謝厝邊表示，期盼以用心的服務「帶給旅客精彩的旅程」。

南航於昨日舉辦「心服務 新精彩」商旅服務發布會，推出4大服務內容，分別是：為南航商旅客戶和客戶服務商定制的「專線客服」；為南航桃園機場定制「專崗客戶經理服務」；為南航回程航班定制「預先申請服務」；及為商務旅客戶定制的「專屬增值服務」。

謝厝邊指出，台灣是這套商旅服務實施的全球首站，南航的台灣分公司已創立10年，目前在台、陸間有17個航點、18條航線，每周往來班次達83班，每月約服務10萬人次，南航在安全的基礎上，通過資訊化的創新服務，不斷提升在地化服務標準，本次發表的商旅高端服務方案，希望讓商務旅客享受一站式的貼心服務。

南航客運部經理蘭虹表示，除設立「專線客服」和機場「專崗客戶經理服務」外，更延伸至外站回程預先申請，並利用異業結合方式，精選優質廠商，為客戶定制增值服務。發佈會現場並展示「南航e行」App多元功能，以及南航特色「空中茶苑」、「空中酒窖」，提供航班餐食的台灣華膳空廚也展示了各式超級商務艙的餐點，蘭虹透露，日後還會不斷推出其他便利旅客出行的服務內容。

據南航統計，截至2018年6月底，機隊規模已達788架，每天有近2000多班次航班飛往全球逾40個國家和地區，無論是航線數量、航班頻率，或市場份額，都是大陸航空公司中的翹楚。台灣直飛大陸的航班包括廣州、上海、深圳等商務城市，以及長沙、張家界、武漢、桂林、南寧、東北等，兩岸最長航線「台北－烏魯木齊」也於今年7月復飛。

(中國時報)