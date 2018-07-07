廢桌椅再利用 校犬新居落成

2018年07月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

福安國中有兩隻校犬，7歲的米克斯「烏瑪」是資深校寵，個性溫和內向，3歲多的柴犬「哈嚕」則活潑好動，常與學生打成一片，平時喜歡待在輔導室裡，成為校方生命教育課程最佳範例。不久前多元班學生還利用廢棄課桌椅，自己設計、上色，替哈嚕打造了一間舒適狗窩，讓狗狗開心不已。

哈嚕住得很開心

烏瑪是福安國中第一隻校犬，前校長多年前到南投部落，因緣際會帶回才2個月大的烏瑪，經過朝夕相處和訓練，開始讓牠在學校自由活動；烏瑪個性很內向，平時不太與學生熱烈互動，不過十分聰明，若有陌生人進學校，牠就會發出警訊。

哈嚕是特教老師領養的狗狗，平常都待在輔導室裡，個性活潑好動，容易與學生打成一片，下課常有孩子來找牠玩。校方也經常安排生命教育課程，透過學習照顧寵物，維持學生的專注度。另外周會時間也會安排相關演講，讓哈嚕上台表演上擅長的接球絕技。

學生很有成就感

福安國中校長唐廷俊說，學校多元班有規畫木工課程，日前學生以哈嚕作為發想，利用廢棄的課桌椅替牠打造新家，從設計、上色到鋸木頭，都出自孩子之手，最後新居落成，哈嚕住得很開心，學生也很有成就感。

他認為，校犬本身就很有療癒性，很多孩子原先很怕狗，長期相處下來，已習慣與狗狗互動。有時學生壓力大、心情不好，只要跟小狗玩一玩，就能舒緩情緒。不少孩子家中不方便養寵物，也能透過與校犬親身接觸，學習如何愛護小動物、相互尊重，這是很棒的生命教育範例。

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(中國時報)