獸醫伸援手 浪浪重獲新生

經過獸醫師林奕銘醫治，浪浪「小黑寶」身體逐漸恢復健康。（動保處提供）

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中國時報
／新北報導

「小黑寶」5月底在板橋區被民眾發現流落街頭，通報新北市動保處將牠收留，獸醫師林奕銘檢查發現牠有膀胱結石及感染心絲蟲，全身的毛嚴重打結，推測應已流浪多時，年老又生病在外流浪讓人心疼，經林醫師月餘的悉心醫治，小黑寶已逐漸恢復，現在就差幫牠找個新家。

流落街頭一身病

流浪犬小黑寶剛到動保處時相當激動，無法與人親近且想要攻擊人，獸醫師林奕銘耐心安撫後為牠診斷，經拍攝X光發現膀胱有很顆核桃般大小的結石及感染心絲蟲，林醫師想到牠又老又病還在外流浪，心中非常不忍，所以特別花費心力為小黑寶醫治。

林奕銘感嘆，小黑寶對人類失去信任的眼神透露著恐懼，剛送到毛寶貝醫療中心時，小黑寶格外抗拒與人接觸，這樣的情景令人不捨。

經林醫師替小黑寶手術治療，小黑寶已逐漸恢復，且復原情況良好。林奕銘說，小黑寶做完手術後成功撐過恢復期相當幸運，因為牠已年邁加上心絲蟲感染，手術風險極高，但不忍心牠因身體不適且每況愈下，還是要盡全力醫治牠。

細心醫治恢復健康

目前小黑寶恢復良好，在板橋動物之家等待認養，雖然對人還是相當不信任，但希望有充滿愛的認養人出現，給小黑寶滿滿的愛，溫暖牠受過創傷的身心，度過快樂的餘生。

動保處表示，若發現疑似遭受棄養或惡意虐待急需救援的犬貓，希望民眾能盡快通報動保處24小時動物救援中心；也請飼主善盡寵物醫療責任，切勿因寵物年老或生病而棄養。同時也歡迎民眾抽空來到新北市8所動物之家陪伴這些毛寶貝，也可直接認養給毛寶貝有個家。

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(中國時報)

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