杜賓狗報恩 變身熱血救命犬

2018年07月07日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 陳慶居 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

人們與狗狗相處的故事總賺人熱淚！被棄養的桃園杜賓犬JOHNNY由獸醫丘立信領養後，成為犬隻輸血的救命犬。苗栗三義的黃雅欣，在飼養馬爾濟斯「小豬」過世後又養了博美犬「阿寶」，成為家庭新成員。竹縣民眾陳宇恩則從紙箱中救出淋雨瑟縮的米克斯犬「小虎」，讓彼此成為最親密的家人。

桃園杜賓犬JOHNNY，以前的主人嫌棄牠太大隻又笨而棄養，由獸醫丘立信接手領養，多年來逾20次捐血搶救因車禍大出血或罹患血液寄生蟲的狗，從棄養犬變成救命犬，轉變JOHNNY的命運。每當捐血任務來臨，JOHNNY總是乖乖的趴在診檯上，彷彿知道牠自己所肩負的責任，一方面或許也感謝醫師的救命之恩。

捐血出任務 感謝救命恩

家住苗栗縣三義小城的黃雅欣，原本飼養的馬爾濟斯小豬集全家寵愛於一身，今年4月間因為生病當了小天使，家人用花葬方式讓牠與庭院的山茶花同眠。她先生徐郁忠為讓家人走出自責與悲傷陰霾，帶回1隻才2個月大的博美犬阿寶，成為家庭新成員，也一起學習生命課題。

愛犬驟逝 學習生命課題

黃雅欣是有線電視主播，她難過表示，養了12年的「小豬」4月下旬發病3天就走了，發病就在他們回國第二天，彷彿在等他們見最後一面，全家人不捨之情難以形容，也感謝中國時報稍早報導牠的故事，讓家人留下永久的美好回憶。

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(中國時報)