萌寵狐狸 一點都不狡猾

狐狸「弟弟」綣窩在飼主Iven懷裡。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

不要懷疑，型男寵物美容師Iven的寵物是狐狸！狐狸在傳統民間故事充滿神怪色彩，總不脫離「奸詐狡猾」、「妖媚」、「狐妖」及「狐臭」等印象，連「小三」也稱「狐狸精」。Ivent說，4個月大的狐狸「弟弟」聰明敏感，卻怕生、膽小，沒有體味，個性有點像狗、又像貓，常用身體靠近磨蹭撒嬌，無辜萌樣讓人愛憐。

雜食性動物 愛磨蹭撒嬌

28歲型男Iven，因愛貓狗在5年前投入寵物美容工作，2年前創業開設「犬宅」寵物美容工作室，採全預約打造輕工業風的獨特經營風格。高壯的Iven抱著寵物狐狸「弟弟」出來，完全顛覆一般印象，「弟弟」蜷窩依偎在他懷裡，雙眼無辜的可愛萌樣融化人心，Iven笑著為「弟弟」洗刷「原罪」說，好可愛吧，一點都不狡猾。

Iven說，他在國外社群網站發現很多人養狐狸當寵物，透過專業養殖場尋狐，與棕色公狐「弟弟」很投緣而帶回飼養。

狐狸是雜食性動物，像狗般餵食飼料及肉罐頭即可，「弟弟」是赤狐，屬犬科，並非保育動物，飼養已經2個月了，體重約2、3公斤。一般長成約7至9公斤，與中型犬相似，平均壽命約10至15歲。

猛看像柴犬 尾巴揭身分

少見的狐狸，居然常被誤認是柴犬！Iven表示，「弟弟」猛看頗像柴犬。不過，一看牠的「狐狸尾巴」長度約近身長，立刻穿幫。

「弟弟的叫聲介於貓與嬰兒間」Iven說，只有看到他前來餵食，才會撒嬌地小聲叫，白天跟他飼養的狗玩在一起，晚上進籠內綣縮而睡，可愛萌樣完全與「奸詐狡猾」、「狐狸精」等刻版印象難以連結。

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(中國時報)

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