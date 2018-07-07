全家就像動物園 想開寵物店

小小年紀的陳敬媃，擁有豐富的飼養寵物經驗。（陳敬媃提供）

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中國時報
／台南報導

目前就讀高一的陳敬媃，由於全家人都很喜歡動物，先後曾經飼養過將近10種動物，整個家就像動物園一樣。從小就接觸動物的她，因為早就習慣同時飼養多種動物，從小就立定長大後要開寵物店的志向。

陳敬媃表示，從她有記憶開始，家中養過山羊、兔子、小狗、烏龜、老鷹、小鳥、魚、變色龍、山豬等多種動物，全都是父親友人送養或路邊撿來的。即使已有不少動物因老死、意外或被放生，如今家中還有7隻狗、3隻兔子、1隻烏龜及1缸魚，也都由她負責照顧。

溫習功課 寵物相伴

陳敬媃放學回家後的時間，幾乎都花在照顧寵物上；即使溫習功課或做作業，也都與寵物們在一起，每天相處至少超過3至4個小時，更培養出同時飼養多種動物的能力。

陳敬媃認為，動物往往都有其特性，像狗狗具有群聚性，只要先掌握好帶頭的那隻，其餘狗狗就會乖乖跟著行動。飼主如能抓住這個大方向，同時飼養多隻狗狗並非難事。

抓住特性 飼養不難

儘管對飼養動物經驗豐富，但陳敬媃也有害怕的動物。她說，家人曾經養過一隻變色龍，因為主要的食物是吃蟲子，讓她覺得很噁心。至於其他像山羊、老鷹、山豬等一般家庭較不可能飼養的動物，她倒覺得不難照顧。

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(中國時報)

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