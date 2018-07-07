老漢伴徐娘 卑南打造天鵝湖

劉家兆實現了打造天鵝湖的夢，悠游自在的黑天鵝是他的精神寄託。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

「世俗塵埃不染天鵝湖，老漢徐娘羡煞鴛鴦夢」，這是台東縣卑南鄉民劉家兆題的詩，他在百年老厝前，打造一圓水塘，6隻黑天鵝徜徉在青山綠水間，看著黑天鵝優雅的儀態，他說，這是人生的最高境界。

6隻黑天鵝 是精神寄託

「我從高中就有個打造天鵝湖的夢」，在卑南鄉美濃高台百年老厝經營「美濃冰品」的劉家兆，養了6隻黑天鵝，是他的精神寄託，他說，每天看著天鵝自在悠游，不染世俗塵埃，人生至此，夫復何求。

劉家兆說，6年前朋友送了他3隻黑天鵝，養了5年後，其中兩隻成雙成對，上演了浪漫的愛情故事後去年下蛋，他好意將巢移動到稍微舒適的地方，有潔癖的黑天鵝可能聞到人的氣味竟然棄巢，還好後來再度下蛋，3隻小天鵝順利孵化。

追趕跑跳 湖裡生態盎然

他說，高中時就有打造個圓型天鵝湖的夢，這個池子直徑約20米，池水來自天然泉水，排水口在池子中間，馬達開啟，利用虹吸原理就可把魚糞、鵝糞集中排出，可防止水質優氧化，蓄水池的水甚至可提供附近農民灌溉。

有趣的是黑天鵝早上吃飽後，還會用嘴把飼料撒在水面餵魚，來吃冰的客人都覺得新鮮有趣；另外，他也觀察到黑天鵝在颱風天會很興奮，在池子裡追趕跑跳碰，6隻大小黑天鵝，還有家鴨家鵝及自己飛來的綠頭鴨，天鵝湖裡生態盎然。

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(中國時報)

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