彰縣國土規畫 總量檢討農工用地

2018年07月07日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化的國土計畫將在2020年上路實施，彰化縣長久以來，土地供需失衡，農地汙染，違建嚴重，6日彰化縣政府建設處說明彰化縣國土永續整體規畫的方向，研擬非都市土地、卻具備都市生活特徵的工商發展型聚落，納入城鄉發展地區，共約251處，涵蓋25萬多人。

這次彰化縣國土規畫，重點在農地、產業用地總量檢討和重大建設發展用地需求、未登記工廠輔導策略研擬、鄉村區活化和再生等，當前彰化縣都計區31處、人口63萬多人，其餘65萬多人，共796處。

5日說明會中，與會提出超過半數人口住鄉村，公共設施缺乏，聚落沒秩序地擴張；議員林世賢指出，農地重金屬汙染已花掉上百億元，仍未解決，非常需要透過整體的國土計畫，讓各產業取得完整的平衡。

彰化縣建設處長劉玉平表示，國土怎麼規畫其實沒有標準答案，是不斷檢討、回饋的過程，並非每個國家都採土地使用分區，地狹人稠台灣是否適用，值得思考，但透過規畫，減緩偏遠地區的衰退，提供產業、環境永續發展是主要目標。

建設處推估從二林中科、二林機械、都市計畫工業區、產業發展地區，供給785公頃，以新增產業用地需求約791公頃和未登記工廠輔導處理約934工頃，共需求約1726公頃，不足940公頃。

不過，與會者也指出，新增產業用地是供給面，仍該清算工業區閒置土地有多少？防杜占地沒使用，形成炒作浪費也是重要課題。

(中國時報)