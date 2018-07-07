美女愛上爬蟲類 養蛇逗蜥蜴

梁曉棻已飼養藍舌蜥3年，將牠取名「藍莓」。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

養一般寵物不稀奇，台南市南區有個女子梁曉棻在家中養了4種爬蟲類，從烏龜、蜥蜴、壁虎到蛇，她將所有寵物都放在專屬的房間內，有如小型動物園，每天下班再餵養食物，看著動物們吃東西時覺得很有趣。

若有人在房間內養豹龜、星龜、歐洲陸龜可能還能接受，但還加上傘蜥蜴、藍舌蜥、豹紋守宮（壁虎類）與玉米蛇這些動物就很令人驚訝，而且這還是個女生房間，更是令人咋舌。

不少女生看到蜥蜴就嚇得後退，看到蛇更是尖叫快昏倒，對梁曉棻來說，可以輕易拿起大隻藍舌蜥、傘蜥蜴等動物餵食，甚至隨手將蛇纏繞在身上也毫不在意，她養這些動物並非出於家學淵源，而是出自於自己的喜愛。

梁曉棻小學時養了小烏龜，開始愛上爬蟲類，之後一邊養，一邊上網研究各種爬蟲，加入了許多爬蟲類的網路社團，在網路上與「爬友」們彼此交換飼養心得，甚至相約帶寵物外出聚會，推廣飼養爬蟲動物。

很多種爬蟲動物的食物幾乎都差不多，餵食起來不會太麻煩，這些動物經過飼養馴化，跟一般動物一樣溫馴，梁曉棻看著他們吃東西覺得很可愛；看著蛇在爬行時，更覺得有趣而非恐懼。

家人知道她喜歡爬蟲動物，並不阻止，還在3樓開闢一間專屬房間供她飼養。每種動物幾乎都養了2年至3年，還有養了5年多的澤龜。

梁曉棻長大後飼養的種類越來越多，現在房內已有4種爬蟲動物，還細分各種品種，但她已預計明年生產，她說有孩子後可能沒時間，因此不想再增加飼養其他動物。

(中國時報)

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