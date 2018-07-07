高捷動漫季 首推電競Party

1年1度的高捷動漫季即將展開。圖為去年的角色扮演外拍會。（高捷公司提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄捷運公司連4年暑假舉辦動漫季，儼然已成漫迷盛事，今年官方活動正式拍板，首度推出「電競Party」、「仲夏夜動漫交響音樂會」，不可少的角色扮演外拍會、動漫遊戲創作展、二手市集等，也要接力一整個暑假。

今年是高捷通車10周年，1年1度的動漫季首次推出「電競Party」，針對TLC六都電競爭霸戰高雄都決賽，要帶領玩家一起為選手加油。「仲夏夜動漫交響音樂會」則把跨世代動漫經典名曲，藉由交響樂重新演繹呈現。

高捷已連4年暑假與WS原動漫遊公司合作推廣動漫文化，今年活動將由7月8日在橋頭糖廠站的「角色扮演外拍會」打頭陣，7月14、15日在小港社教館有「動漫遊戲創作展WS36」，14日在中央公園站有「仲夏夜動漫交響音樂會」。

7月28日國際機場站有「動漫二手市集」、當天「角色扮演外拍會」在高雄公園。8月11日的「電競Party」、8月26日「二手市集」及「角色扮演大賽」均在美麗島站，8月18日玉竹商圈還有「MINI LIVE動漫迷你演唱會」。

高捷公司說，今年動漫季有「夏日集章換好禮」活動，即起至8月26日，遊客可先到12處指定捷運車站或商圈免費索取集章DM，集滿10枚戳章就有抽獎機會，集滿全數12枚戳章的前1000位民眾，還有精美好禮可以拿。

(中國時報)

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