圓仔5歲慶生 萌翻圓粉

大貓熊「圓仔」6日過 5歲生日，一早保育員送上特製的生日蛋糕，牠坐在蛋糕旁自顧自的啃著蘋果。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

台北市立動物園大貓熊圓仔滿5歲了！園方6日特別為牠準備生日蛋糕，還將印有牠照片的生日卡片掛在展場上方，廣邀「圓粉」一起到動物園替牠慶生。圓仔進入展場先是走到蛋糕旁好奇聞一聞，接著發現天花板掛著卡片，好奇爬到棲架上探頭察看，還伸出手想要摸，但卻一直搆不著，努力了5分鐘圓仔才放棄，不過這些萌樣已經吸引在場圓粉和觀看臉書直播的網友，紛紛直呼「太萌了！」

看見了圓仔的萌樣，現場300多位圓粉及收看直播的網友也紛紛詢問，圓圓今年2月初人工授精後，是否有可能成功為圓仔添弟妹？動物園說，今年圓圓發情高峰比往年稍微提前至2月，雖進行人工授精，但監測行為與賀爾蒙指數發現，圓圓6月14日食慾恢復、7月1日糞便量回升、7月3日更願意配合例行動物訓練，再搭配內分泌監測，因此評估牠並未懷孕。

雖然肚子裡沒好消息，但昨天慶生會上，圓仔萌樣還是成功吸引大批圓粉目光。只見圓仔走入展場後，先是在特製蛋糕旁聞來聞去，接著拿下一塊來吃，隨後注意力被掛在上方的生日卡片吸引，爬上棲架企圖搆卡片，只見牠站在棲架上，一手扶著木頭，另一手不斷揮動試圖碰到卡片，卻不斷失敗，中間還3度坐下來休息，結果一直無法成功，只好慢慢走下來，模樣相當可愛。

(中國時報)

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