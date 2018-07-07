孩子安心城堡 助目睹家暴兒重生

2018年07月07日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

現代婦女基金會在新竹縣、市政府支持下，去年在新竹地區成立「孩子的安心城堡」，透過一站式服務，陪伴曾目睹家暴的孩童，得以安頓身心、重建生活。

基金會執行長范國勇指出，根據統計，去年新竹地區接獲3787件親密暴力案，其中有1157名孩童目睹家暴，以新竹縣為例，學齡前的目睹兒有75％由成人家暴案件的社工「兼辦」，只有近2成獲得兒童社工或心理師提供專屬協助，而學齡期的孩子則超過5成由學校教師關懷，1成左右由成人家暴社工服務，獲得專屬協助的比例僅6％，而現今家暴案件量多，若無配置專屬兒童社工，難以針對目睹家暴的兒少提供更有效的協助與服務。

現代婦女基金會去年在新竹地區結合「家暴成人保護」及「目睹兒少」的一站式服務，籌設「孩子的安心城堡」，新竹工作站督導陳淑玫表示，目前服務41名目睹家暴的兒少，有64.5％的孩童曾親眼看到暴力衝突，25.8％的孩童間接聽到父母暴力衝突的聲音，9.7％的孩子則是事後發現父或母因暴力衝突而哭泣或帶傷，儘管這些孩子有8成並未受虐，但因長時間目睹家暴，有30％的孩童出現焦慮、恐懼等情緒反應，35％生活和行為開始出現問題，21％有過度保護父或母的想法，14％則有做惡夢、尿床等生理反應。

新竹地方法院少年及家事法庭長高俐敏指出，目睹家暴兒少也是現今關心議題，除了有庭前管理，分為最高危險、中危險、低危險等級，也有社工陪出，最高危險有秘密通道保護兒少，避免在開庭陳述過程中，造成兒童及青少年的受創。

(中國時報)