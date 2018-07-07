台南愛文正甜 行銷國內外

2018年07月07日 04:11 中國時報 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

台南芒果進入產季，據市府農業局調查，至2日止愛文芒果的採收近3成。為提前協助愛文產銷平衡，農業局還規畫8項產銷措施行銷，如舉辦芒果節、設立芒果訂購專區、赴日行銷愛文芒果等，要在愛文進入採收高峰前，打通各路市場、穩定芒果價格。

台南市的芒果產量與面積，居全國之冠，種植面積約6700公頃，其中愛文芒果占最大數。今年受到氣候影響，雖不能和去年盛產相比，但相較正常年產量約4萬1500公噸來說，今年少約2成；只是產量雖減少，遇到產期仍怕影響價格，農業局於是採多元行銷通路。

根據農業局調查，愛文芒果目前的產地價格平均約每公斤46元；在6月29日至7月6日的批發市場價格，每公斤平均44.6元，與去年同期每公斤平均44.1元相比，價格持平。

農業局表示，愛文芒果雖以內銷為主，但也外銷日本、韓國、大陸等國，農業局調查從產期至6月29日，外銷數量初估超過1000公噸，每公斤價格約60至90元不等；另有5家業者還提供「台灣下單、日本取貨」，盼能增加外銷收益。

愛文芒果國內、外行銷活動持續進行，8項行銷如火如荼展開，本周末芒果節活動率先在楠西登場，將於龜丹溫泉舉行「溫情芒香-水果饗宴」，屆時有芒果品嘗、芒果料理等，歡迎民眾前往共襄盛舉。

(中國時報)