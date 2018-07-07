父子檔牙醫創世義診 7年風雨無阻

2018年07月07日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

戴上頭燈、手拿洗牙機器，牙醫師邱廷上專注為屏東創世院民清洗牙結石的身影，已經是院內7年來的生活日常，4年前同是牙醫的兒子邱筠太也加入義診行列，2人風雨無阻且堅持不取分文，看在家屬眼裡除了感動，還有道不盡的感謝。

7年前透過中華民國牙醫師公會聯合會得知，創世屏東院急需牙醫師協助植物人處理牙齒問題，邱廷上說，當時初衷是替入住院民將牙齒整理好，讓護理師及家屬後續較容易保持，但每月1次的例行檢查，似乎成了他表定的例行公事，持續至今，「就做到不能作為止」。

同是牙醫師的兒子邱筠太，曾經質疑父親「為何要這麼辛苦，扛著笨重器具出門，付出時間與體力」，直到加入義診行列後才清楚，服務不僅能減輕患者與照顧者的負擔，且讓大家牙齒健康，本來就是使命，雖看起來是付出，「但收穫最多的其實是自己」。

邱廷上透露，年邁母親在今年車禍導致臥床，已無法自主呼吸，透過固定時間的協助潔牙，能感受親人回饋的愉悅，「我想就是這幾年我們做這事的目的」。

屏東創世分院長林艾樺感動地說，植物人長期臥床，無法自主行動，所幸有父子檔牙醫師願意提供專業協助，讓院民在身體上得以保健，「常常在想，到底是什麼動力讓他們願意無悔付出」，或許就是一份無私的愛吧！

(中國時報)