謝仲輝彩繪圍牆 海濱街遇見名家

2018年07月07日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

位於花蓮市海濱街、五權街轉角，原本是面長滿青苔的老圍牆，自由教育工作者林美玲進駐後，協助設計為追求「無我」的歷史名家頭像牆，並邀請擅長壁畫彩繪的謝仲輝操刀，林美玲說，由歷代名家披著浪花與大海對話，就像大海潮來潮去一樣，如此的無我。

林美玲2年前與海濱街咖啡店老闆曾菊櫻相識，得知曾老闆承租巷內老宅且有意活化後，便主動提案進駐創作，首先就是從老宅外牆下手，林美玲說，與文化對話的美學教育是大眾所缺乏的，若圍牆能吸引人停下駐足，思考這些人是誰，就達到教育意義。

19名歷代名家排開，包括與病痛交纏的畫家芙烈達、爭取女性權益的吳爾芙、追求自我的本質流浪者赫塞、挑戰藝術表現極限的畢卡索等，都有個從追求自我到無我的狀態，每個人像的身邊都有浪花的身影，如同大海潮汐潮落，無我的對話。

由林美玲設計的作品，邀請「外繪大師」謝仲輝操刀，謝仲輝擅長彩繪情境壁畫和3D牆面彩繪，幾乎是花蓮境內「御用畫家」，包括花蓮港區向陽廣場、市公所洄瀾人為館及多處變電箱彩繪，全出自他的巧手。

謝仲輝說，過去畫的都是自己的作品，著重立體感及動感，這次畫的是別人設計的畫面，在繪畫的同時，感受到林老師要傳遞的教育，每張人物的設計都非常寧靜，都在傳達一段對人生的堅持，自己繪畫前也會了解他們的背景，以最接近他們性格的姿態，展現給駐足的觀賞者。

(中國時報)