花生減產 無損民眾興致

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中國時報
／雲林報導

雲林縣虎尾鎮農會田間「挽土豆」，有數百位來自都會的股東大享田園樂，甚至老外也來初體驗。對於今年花生減產，該農會總幹事黃鈺惠分析，主要是天氣熱病蟲害多，加上部分農民種植時間點不恰當，導致品質較不佳所致。

來自高雄等都會縣市的花生股東低首俯身拔花生，男女老少點綴田間，阿公阿嬤有備而來，手腳俐落不一會工夫就採了一大袋；小朋友泰半是頭一遭，很多人沒看過實際的花生株，覺得很新鮮。

來自印度的少女絲露莉由媽媽陪同初體驗，跟著大家下田，第一次採花生的她感覺很有趣，強調主辦單位準備的水煮花生也很好吃，要把採回家的花生水煮、冰凍後慢慢品嘗。

黃鈺惠指出，雲林花生約種1萬5000多公頃，年產量近5萬公噸，占全國產量8成，其中虎尾種1300多公頃，是生產重鎮之一。農民反應今年花生約減產1、2成，雖然近來有雨，但水傷或泡水發芽的情況相對少，主因在於天氣熱病蟲害多所致；尤其是白絹病及莢腐病是一期花生常見的病害，好發生於土壤，農民若未強化田間管理，很容易罹病並蔓延。

黃鈺惠說，部分農民為搶得端午節前上市的頭香，趕在農曆春節前種植，並非適當的時機，一期花生最好春節後播種品質會比較好，目前帶殼花生產地價平均每公斤約52元，與去年二期作52.9元差不多。

(中國時報)

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