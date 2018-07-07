森林系女孩昆蟲王 玄鳳鸚鵡玻璃心

2018年07月07日 04:11 中國時報 曹明正 、 潘建志 、 林瑞益 ／綜合報導 ／綜合報導

玄鳳鸚鵡「謝小樂」是有高貴氣質的王子，非常重視自己的形象。（潘建志攝）

蜜袋鼯「跳跳」有一雙大眼睛，模樣相當可愛。（林瑞益攝）

今年8月將入學的小一新生「小晴」從4歲起被父母發現喜歡觀察昆蟲，家裡的蜘蛛、蟑螂都是觀察對象，後來父母常利用假日帶她到六龜山上抓昆蟲，養過鍬形蟲、金龜子、蟋蟀，最近還養了寄居蟹，並新入手1隻小烏龜。

小晴的家教第1次進到她的家裡，映入眼廉這麼多昆蟲，驚訝地說「上次教過家裡有這麼昆蟲的學生後來考上台大昆蟲系」，對於才6歲的小女生這麼喜歡昆蟲覺得意外。朋友也說在都巿叢林裡，小晴就像是「森林系女孩」。

整復師謝名宜養玄鳳鸚鵡「謝小樂」，視如己出就像親生兒子一樣。她說，小樂是有玻璃心的王子，有高貴氣質且非常重視自己的形象，絕對不能批評牠，否則就不理人。牠對音樂很敏感，也很有同理心，最愛的食物是茶葉和青菜。

上大夜班的年輕人薛仁堯養了一隻蜜袋鼯「跳跳」，本來是 一對，後來一隻病死 ，剩下「跳跳」，讓他更加小心翼翼的飼養牠，因為牠已4歲了，就怕意外，減少相處的日子。

「跳跳」雖已4歲高齡，但仍有一定活動能力。其前腳與後腳之間有一層翼膜，可以滑翔。如果把牠從籠子放出來「放風」，會爬很高。由於蜜袋鼯怕貓、狗或鳥類，外出若遇上這些生物，生存機率恐怕不高，每次把「跳跳」放出來活動，薛仁堯都相當小心，因飼養任何寵物都需要愛心耐心，就算生病了也要不離不棄。

(中國時報)