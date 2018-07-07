柯靠網紅行銷 挨批公帑助選

2018年07月07日 04:11 中國時報 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

網路世代來臨，造就不少網紅，台北市議員王鴻薇發現，北市府去年開始相當熱中「網紅行銷」，已投入高達567萬元經費，她質疑市府花大錢造就網紅市長根本只是假象，痛批市長柯文哲濫用行政資源，拿來做選舉宣傳，違反行政中立。柯文哲對此回應，隨時代演進改用網紅、social media行銷。

議員轟違反行政中立

王鴻薇調閱資料表示，世大運期間，柯文哲與蔡阿嘎、阿滴英文、啾啾鞋等網紅拍攝了9支影片，最近又有蔡阿嘎的機車安全宣導影片，讓柯文哲儼然成為網紅市長。

她指出，從世大運開始到現在，市府投入網紅行銷的經費已高達567萬2750元，且大多影片都不必公開招標，等於是柯文哲想找誰就找誰，不但花錢買交情，還塑造柯文哲成為網紅。

另外，王鴻薇說，愈接近年底選舉，被市府網紅影片案子就愈多，光是今年下半年，教育局、觀傳局和衛生局的影片標案，分別找吳鳳、阿滴英文錄製雙語教育和國際教育行銷影片，衛生局也找阿滴英文、蔡阿嘎拍心理健康促進與孕產期心理健康宣導影片，加總起來就超過百萬，抨擊柯市府投入網紅行銷不手軟，花的卻是由全體市民埋單。

國民黨市長參選人丁守中說，柯文哲在做個人行銷，市府舉辦世大運期間就編經費給網紅，柯文哲在網路愈紅，台北城市競爭力愈黑。

民進黨台北市長參選人姚文智首席發言人吳思瑤認為，現任者掌有執政優勢，但撼守行政中立是民主政治基本原則，離選舉愈來愈近，類似的情況恐怕會愈來愈多。

柯稱隨著時代演進

對此，柯文哲表示，宣傳費用沒有多編，只是以前買電視、報紙，現在隨著時代演進改買網紅、social media。針對議員批評宣傳選舉，柯僅說，嘴巴長在人家身上啊！

不過，議員也質疑網紅宣傳經費都在10萬以下，依法可以不用招標，會不會擔心觀感不佳？柯文哲說，因為網紅價錢比較便宜，不像報紙廣告隨便就50萬、100萬。

(中國時報)