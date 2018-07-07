薑是老的辣 新人出頭有得拚

第二選區林口因人口暴增，成了不少人覬覦之地，不過林口在地議員蔡淑君（右二）實力雄厚，難以撼動。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

第二選區（新莊、泰山、五股、林口）本屆議員席次增加一席應選11人，藍營提名6人希望搶過半，綠營有6席以上實力，卻保守提名5席，主要考慮無黨籍張晉婷、時代力量參戰保留泛綠合作空間，地方分析，此選區以老面孔出現機會較大，新人地方經營不深，想要出現仍須加把勁。

藍推出6人 綠5人應戰

第二選區國民黨提名現任的蔣根煌、黃林玲玲、蔡淑君、陳明義、宋明宗與前新莊代表蔡健棠6人；綠營提名陳科名、鍾宏仁、賴秋媚、陳文治與何淑峯5人等老面孔；另外包括無黨張晉婷、洪仲丘舅舅胡世和、時代力量唐聖捷與基進黨張舒婷等泛綠政黨也都宣布參戰。

上屆綠營在此搶下5席，鍾宏仁更拿下4萬多票，顯示綠營在此應有6席以上實力，但這次僅提名5人，地方分析，除了想保留與泛綠合作空間，也希望能集中票源。

綠保守提名 票源集中

上屆副議長陳文治以15票之差，險勝落選頭陳明義，衍生出驗票事件，雖在張晉婷被判當選無效後落幕，但陳文治本屆危機感特別深，除積極回防，這次綠營保守提名，也是希望別重蹈國民黨上屆提名6席因選票分散，2人落選的覆轍。

林口人氣旺 各方覬覦

新莊地區黃林玲玲為地方媽祖婆選情穩定，議長蔣根煌、鍾宏仁、陳科名、何淑峯也都在地方經營許久；泰山地區人口變動不大，瓜分泰山票源的綠營賴秋媚與藍營宋明宗，基本上選情持續穩定。

而「淑君阿姨」蔡淑君因服務有口碑，地方實力雄厚，但近年林口人口暴增，成為各界人馬覬覦之地，不僅五股陳明義想攻城掠地，時力的唐聖捷等人也想挑戰林口女王，讓蔡淑君相當有危機感。

本區雖增加1席，照理應新人輩出，但因老將實力雄厚，壁壘分明，新人想在第二選區插旗，除了勤走基層、持續經營，否則很難突破。

(中國時報)

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