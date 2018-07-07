北埔鄉長 公懲會判決申誡

北埔鄉長姜良明（前右二）年初遭監察院彈劾，上周公務人員懲戒委員會判決申誡。（新竹縣政府提供）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

北埔鄉長姜良明因處理鄉內外坪村、水石祭村村長事務補助費方式與其他村不同，今年初遭到監察院通過彈劾，並送公務人員懲戒委員會，公懲會上周判決申誡。年底北埔鄉長選舉除姜良明外，還有現任代表會主席彭國榮與南埔村長莊明增，姜良明遭彈劾一事恐影響年底選情。

恐影響年底選情

姜良明從2016年起，對外坪、水磜兩村4.5萬元的村長事務補助費，提列4.2萬元須檢據核銷的村辦公費，剩下3000元才是不須檢附單據核銷的費用，此項規定與鄉內其餘7村明顯不同。新竹縣政府民政處當年曾介入協調，簽請姜良明循例核撥各村村長事務補助費每月4.5萬，由村長具領核銷，不過姜良明卻仍堅持己見。

監察院認為姜良明此舉與內政部、前行政院主計處及新竹縣政府相關函示不符，又未附具理由，恣意行使裁量權而為差別待遇，讓2村村長自2016年2月迄今未具領村長事務補助費，今年1月通過彈劾送交公懲會，公懲會上周判決姜良明申誡。

決向內政部申訴

水磜村長林辰隆表示，雖然公懲會做出申誡決議，但是實際上問題並未解決，他與外坪村長楊文國至今仍未領到村長事務補助費，讓他求助無門，不知如何是好。

對於公懲會判決，姜良明本人表示將上告內政部，他表示，村長本就是沒有薪水，就是事務費，若不核銷又不打所得稅，是否算是違法？他認為立法院應通過事務費為村長薪水，重新立法。

(中國時報)

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