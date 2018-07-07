老將新秀拚場 地方派系角力

民進黨新秀施志昌為蔡其昌子弟兵，努力經營臉書盼搶攻年輕票源。（陳淑娥翻攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨籍楊永昌（左）交棒給兒子楊啟邦出征，父子倆勤走基層，盼能穩固票源奪回議員寶座。（陳淑娥攝）

台中市議員第1選區（大甲、大安及外埔）競爭激烈！民進黨老將吳敏濟本屆雖以第1高票當選，但面臨立法院副院長蔡其昌的子弟兵施志昌瓜分票源，不敢大意；國民黨李榮鴻以大甲區溪北為主要票倉，力拚5連霸，楊啟邦則代父楊永昌披戰袍；另無黨籍林素真、前鄉代陳献宗也加入選戰，形成6搶3局面。

綠營恐同室操戈

民進黨現任吳敏濟本屆雖囊括綠營選票，以第1高票當選，仍馬不停蹄深耕基層尋求連任，日前更積極協助東陽新村老榮民保住家園，深得民心；新秀施志昌為蔡其昌子弟兵，新潮流系五力選將之一，平日勤跑地方，努力經營臉書搶攻年輕票源，由於黨內下屆提名2席，能否全壘打或面臨同室操戈，有待觀察。

國民黨紅派現任議員李榮鴻，憨厚形象受到鄉村農民的支持，主要票倉在大甲區溪北地區，下屆力拚5連霸。同為紅派的楊永昌因賄選案被判當選無效，此次交棒由兒子楊啟邦出征，大大小小場合都能看見他的身影，盼能穩固票源奪回議員寶座。

李榮鴻拚5連霸

本屆以「落選頭」遞補楊永昌缺額的無黨籍林素真，也因賄選案被判遞補當選無效，林曾任原台中縣4屆議員，是大甲地區的黑派人物，以女性問政特質重披戰袍盼續議員之路。同為無黨籍的前外埔鄉代陳献宗也加入戰局，廣發文宣尋求支持，第1選區6搶3，競爭相當激烈。

(中國時報)

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