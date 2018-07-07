嘉縣議員角力 政治素人輩出

2018年07月07日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣特種搜救隊長呂文正認為，擁有民意基礎才能匯集更多資源，貢獻最大的力量。（呂文正提供）

曾任嘉縣前議長余政達助理的陳崇榮，過去累積不少選民服務經驗，經半年評估決定參選議員。（張伊珊攝）

現役員警陳晉豪長期投入健身運動，年底有意帶職請假參選縣議員，為警消爭取更多福利。（陳晉豪提供）

嘉縣議員選舉第4選區（東石鄉、六腳鄉、朴子市）共7席，除任內已故議員黃錦成外，其餘6名現任議員皆表態尋求連任。但該區新人輩出，台面上已知有5位角逐者，其中除黃鉦凱為民進黨籍外，其他均以無黨籍身分參選，政治素人個個來勢洶洶。

46歲的現役警員陳晉豪，從警長達26年，調回朴子分局服務約20年，認為基層員警的工作內容無所不包，因此深知地方鄉親需求，也要為警消爭取更多福利；他強調「參選是自己決定」，同時為退休生涯規畫，若年底帶職參選一定會請假，當選後會在就職前辦理退休。

為民挺身而出 不分黨籍

長期投入義勇特種搜救隊的呂文正，4年前接任嘉縣慈善團體聯合協會理事長，過程中發現若無民意基礎，不僅募款不易也難號召有志者加入，且本身個性使然「要做就要做好」，儘管無任何政治背景，仍決定投入縣議員選舉，期匯集更多資源，貢獻最大的力量。

曾為嘉縣前議長余政達助理的陳崇榮，過去累積不少選民服務經驗，即便已不擔任助理多年，仍然有民眾會找他解決疑難雜症，最遠到過高雄替鄉親服務，卻因缺少政府資源，能做的事情相當有限，因此經半年評估決定挺身而出，強調「要服務不分黨籍」。

擔心票源分散 影響選情

今年4月辭去國民黨工一職的黃奕瑄，認為嘉縣長期被地方派系主導，導致發展停滯不前，因此她將以無黨籍參選，希望不分藍綠，連結更多資源改變嘉縣，還透露從政是她的夢想，已醞釀長達19年，一定會選到底，日後甚至不排除退黨參選，「首戰即決戰」。

面對新人參選來勢洶洶，國民黨籍議員李國勝認為，資深議員要更努力，他會持續做好議會監督及選民服務；民進黨籍議員黃嫈珺則抱持開放態度，表示有競爭才會更進步，除樂見此一良性競爭外，但也不諱言，擔心票源過於分散影響選情。

(中國時報)