6站經費確定 Pbike騎進潮州

2018年07月07日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

Pbike確定要騎進潮州了！經營3年多的Pbike今年6月中突破200萬人次，一度中止的「潮州設站」計畫也露出曙光，6月召開空汙基金委員會後決定，將在潮州最少設置6站點，目前6站經費已確定，只等縣府核准希望趕在年底空汙季前完成。

Vbike退出台灣 險兩頭落空

負責營運的高雄捷運公司原本預計今年中完成Pbike下鄉，潮州將成為縣內第2座有Pbike的城市。不過Pbike年虧損約750萬元，經濟效益問題加上共享單車Vbike進軍台灣市場，中途攔胡後又退出，計畫中止讓地方一片錯愕。

縣府環保局長魯台營說，Vbike進軍台灣後也計畫到屏東設站，當時潮州正規畫站點，不少委員認為Pbike處於虧損狀態，Vbike若能設點加入經營，政府可省下不少錢，因此中止Pbike設站計畫；沒想到Vbike3月時因法規問題退出台灣市場，兩頭落空。

縣府認為潮州仍有公共自行車的需要，6月召開空汙基金委員會時再次提案，10餘名委員均同意設置Pbike。不過有委員認為站址數量及地點需再好好規畫，包括站址間距離不要太近、站址附近人潮要夠多、站數不能太少否則無法形成循環效益等。

有經費再增站 盼民間認養

環保局空汙防制科長陳宏仁表示，目前縣府、高捷公司已和專業公司討論並進行會勘，選出9處暫定地點，包括潮州火車站、燒冷冰圓環（三工處停車場）、潮州高中、潮州國中、光華國小、戲曲公園、河濱公園（民治溪夜市）、運動公園（圖書館）、泗林綠色隧道等。

由於目前6站經費已確定，將從9處暫定地點選出6處設置，希望能在年底空汙季前完成；未來若有經費會再繼續設置，也希望民間社團認養。

目前屏東市的Pbike共有32站，一年營運費用約1200萬元，潮州因站點距離較遠所以相關費用較高，預估每年需500萬元營運費用。

(中國時報)