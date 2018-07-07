柯P新書開賣3天 銷售衝第一

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲今年選舉受到藍綠夾擊，外界認為恐影響得票，但他氣勢仍十分驚人，網路電視5日播出主持人擔任柯一日幕僚的節目，吸引1萬5000人收看創節目新高；出版社6日也公布，上月29日《光榮城市》新書上市後，短短3天就登上誠品書店雙周排行榜第一名；另據了解，競選工作團隊海選報名也相當踴躍。

藝人邰智源日前扮演柯文哲一日幕僚，跟隨柯從早上6時30分搭公車上班、開市長室晨會、出席環南市場上梁典禮、視察剝皮寮等行程，節目5日晚間播出，有1萬5000人同時在線上觀看，尤其柯說出「台灣政壇都在鬼扯，政壇上的人要不是不讀書、就是不尊重專業，再不然就是沒良心」、「我沒開公司、沒基金會、沒政黨、家裡也沒很有錢，還能在政壇活到今天，表示我們就是吃苦耐勞的」等語，更是引起網友一片讚聲。

不僅力搶年輕網路世代支持，柯文哲6月29日才正式出版的新書《光榮城市》已成為博客來、誠品、金石堂3大書店暢銷榜冠軍。其中，誠品的雙周榜統計時間為6月18日至7月1日，柯的新書才出版3天就已竄上第一名，目前也是金石堂、博客來的銷售排行第一名，另各通路仍持續追加訂單，上市後又緊急再版至6萬冊，接下來還要到台南、台中等地辦巡迴簽書會。

海選方面，主責的幕僚邱昱凱表示，目前已收到781份履歷，最多人投的類別是「開放職缺」有230人、「隨行人員」228人、「活動企畫」150人，比例上來說，年輕人仍占求職者多數，但也有退休的民眾報名海選。

另外，柯文哲Line帳號近日PO出一支他演唱的「那卡西影片」，讓他的好友人數一舉衝到17萬人，柯文哲昨說，那麼有效喔？其實只是去吃飯時唱歌致意，唱完就下班了。

(中國時報)

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