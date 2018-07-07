潘朝圳退而不休 勇奪汐止茶王

2018年07月07日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

73歲的潘朝圳25年前從音響生產業退休，毅然返鄉種茶，靠著茶農父親家傳的技藝和自我鑽研，多次拿下汐止區包種茶比賽冠軍，今年新北好茶汐止區春季包種茶比賽結果出爐，潘朝圳再度奪下特等獎，並囊括頭、貳、參、優各獎項，成為今年汐止區的茶王。

新北好茶汐止區春季包種茶比賽今年共76點茶參賽，潘朝圳參賽的8點茶全數獲獎，分別為1特等、1頭等、1貳等、2參等及3優良，是本屆賽會最大贏家，加計從1997年以來拿下的冠軍茶次數，今年已是第6次奪冠。

出生汐止茶農世家的潘朝圳從小跟著父親學習種茶知識，但長大後改從事音響、音箱生產，從此與茶葉絕緣；不過，事業順利的潘朝圳在1993年提前退休，他毅然決定返鄉種茶，重溫兒時跟著父親種茶的回憶。

雖然數十年沒碰茶，但潘朝圳靠著兒時父親所傳授的扎實製茶經驗，讓他很快就步入軌道，甚至在自我鑽研後青出於藍，先是在1997年的汐止包種茶比賽中一鳴驚人拿下首次冠軍，2004年到今年為止陸續拿下5次冠軍。

潘朝圳目前種植的茶園約5分地，主要於春、冬茶產季生產文山包種茶，年產約500斤，對於屢次獲獎，潘朝圳謙稱是運氣好，他笑說，做好茶的關鍵是茶菁原料，自己多年來都選用樹齡3至8年的壯年茶樹來製茶參賽，做出來的茶滋味也更突出。

(中國時報)