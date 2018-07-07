蘆竹南崁 社區空氣票決勝

桃園蘆竹區市議員選情相當激烈，各占不同優勢，而社區大樓空氣票對能否當選相當關鍵。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

蘆竹區快速發展，人口超過15萬人，外來人口大約占有6成左右，而南崁地區更高達7成，除傳統大竹、山腳地區外，南崁社區大樓選票是市議員參選人爭相爭取的新票源，民進黨現任市議員許清順、郭麗華各有支持地區，國民黨陳麗莉大竹大華地區可望讓區政諮詢委員張桂棉接棒，無黨劉勝全坑口、海湖及農會系統強，區長褚春來投入選戰為當地投入震撼彈。

蘆竹南崁地區外來人口多，但因地緣關係，多半是台北、新北的移居客，對桃園在地政治認同感不足，過去選舉投票率始終不高。近年來部分新住民積極投入地方公共議題，也成為左右選票關鍵的意見領袖，誰能爭取到這些「空氣票」，對勝選有絕對助益。

地方人士指出，新黨本屆議員選舉曾拿下3千多票，但多半是支持政黨非參選人的空氣票。下屆擔任護樹行動聯盟召集人的吳凱琳以「歐巴桑聯盟團隊」身分表態參選市議員，前鄉民代表張永奇也將捲土重來，都為選情投下變數。

區長褚春來挾現任優勢擁行政資源，全區幾乎都能吸票，曾當選縣議員及蘆竹鄉長、市長，從政經驗豐富、累積基層實力，他在蘆竹市長選舉，更是以超過對手2倍票數當選，不過他是否能披掛國民黨戰袍還有待確認，雖然市黨部5月召開委員會時，通過恢復黨籍，但依規定要滿4個月才能參選黨公職。

(中國時報)

潘朝圳退而不休 勇奪汐止茶王 嘉中家長會幹事 疑吞公款200萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。