蘆竹南崁 社區空氣票決勝

2018年07月07日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

蘆竹區快速發展，人口超過15萬人，外來人口大約占有6成左右，而南崁地區更高達7成，除傳統大竹、山腳地區外，南崁社區大樓選票是市議員參選人爭相爭取的新票源，民進黨現任市議員許清順、郭麗華各有支持地區，國民黨陳麗莉大竹大華地區可望讓區政諮詢委員張桂棉接棒，無黨劉勝全坑口、海湖及農會系統強，區長褚春來投入選戰為當地投入震撼彈。

蘆竹南崁地區外來人口多，但因地緣關係，多半是台北、新北的移居客，對桃園在地政治認同感不足，過去選舉投票率始終不高。近年來部分新住民積極投入地方公共議題，也成為左右選票關鍵的意見領袖，誰能爭取到這些「空氣票」，對勝選有絕對助益。

地方人士指出，新黨本屆議員選舉曾拿下3千多票，但多半是支持政黨非參選人的空氣票。下屆擔任護樹行動聯盟召集人的吳凱琳以「歐巴桑聯盟團隊」身分表態參選市議員，前鄉民代表張永奇也將捲土重來，都為選情投下變數。

區長褚春來挾現任優勢擁行政資源，全區幾乎都能吸票，曾當選縣議員及蘆竹鄉長、市長，從政經驗豐富、累積基層實力，他在蘆竹市長選舉，更是以超過對手2倍票數當選，不過他是否能披掛國民黨戰袍還有待確認，雖然市黨部5月召開委員會時，通過恢復黨籍，但依規定要滿4個月才能參選黨公職。

(中國時報)