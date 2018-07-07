面板業 籲政策開放與配套

2018年07月07日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

行政院長賴清德6日到中部科學園區與顯示器業者座談，業者對大陸面板有政府支持而發展快速，提出警訊，呼籲政府提供更開放的政策與配套。賴揆表示，已鬆綁約300項法令，並解決五缺的投資障礙，他來台中就是以行動力挺業者。

身兼台灣顯示產業聯合總會理事長的友達光電總經理蔡國新憂心，近年來大陸政府政策大力支持，大陸面板廠快速發展，台灣顯示產業面對劇烈的競爭，產業轉型與新技術發展刻不容緩。

蔡國新強調，台灣顯示產業聯合總會整合上下游廠商，希望透過產業團結合作，凝聚產業力量，呼籲政府提供更開放的政策配套，協助台灣顯示產業繼續發光發熱，要放眼全球，創新求變，積極突破，有大格局、大思維、開大門走大路，才能滿載而歸。

賴清德參訪友達光電後與顯示器業者座談，強調目前拚經濟是政府最優先的工作，蔡總統拚經濟三大方向，前瞻計畫藉由政府擴大支出，解決下個世代基礎建設需求；第二個方向是5加2產業創新計畫，能傳承創新，結構升級；第三個是新南向政策。

賴揆指出，由他主持的「加速投資台灣專案會議」推動減稅及合理化稅制；鬆綁法令，讓台灣產業有更大空間，目前已鬆綁約300項法令；並解決五缺的投資障礙，不管水、電、土地、人才、人力都釐定行動方案。

(中國時報)