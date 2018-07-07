嘉中家長會幹事 疑吞公款200萬

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中國時報
／嘉市報導

國立嘉義高中爆發李姓資深工友因長期兼任家長會幹事，疑利用職務之便，挪用、侵吞家長會公款200多萬元，並自6月26日曠職至今，行蹤成謎。家長會6日向嘉義市調查站舉報，控告李男涉嫌偽造文書、侵占等罪，並呼籲李男儘速出面解決問題。

嘉中家長會長黃意堯表示，學校家長會事務長期以來由學校協助經辦，家長會循往例由李姓工友兼任幹事，經手處理家長會的事務及財務。李男6月26日簽到後，卻未簽退，27日未假沒到班，校方透過家屬、親友等管道聯繫均無所獲，10餘天來下落不明，擔憂他的安危。

家長會祕書6月28日查詢銀行帳目，比對家長會帳戶明細，驚覺大事不妙，銀行帳戶200多萬元不翼而飛，初步研判李男涉嫌偽造家長會的銀行存摺影本、假造存款餘額，一手遮天，挪用公款，本月2日家長會開會決定採取司法途徑，6日向嘉義市調查站舉報。

黃意堯說，家長會帳戶存款被挪用一空，只剩200餘元，家長會多年來便宜行事，基於信任原則而委由工友兼任幹事，已深切檢討此事，未來管帳、管錢將分開處理，以杜絕弊端。

嘉中表示，家長會現在有約百餘位家長代表，捐款1萬至12萬元不等，200萬是長期蓄積的總存款。

51歲的李姓工友，在嘉中已服務26年，平時工作認真、為人古意，長期兼任家長會幹事已經多年，負責會務及經手相關經費，10多年來運作正常，竟發生此事，深感錯愕、遺憾，已通報國教署。

(中國時報)

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