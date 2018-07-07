四行倉庫109歲戰士 暢談保衛仗

2018年07月07日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

台北市感恩協進會主辦的「向榮家參戰老兵致敬」巡迴活動，6日首站在板橋榮民之家舉行，由復興崗校友合唱團帶來一連串愛國歌曲，資深藝人楊燕也受邀到場高歌，獲得台下老榮民的熱烈掌聲，活動中特別表揚四行倉庫保衛戰八百壯士一員，高齡109歲的榮民晏紹武，表彰其對國家的貢獻。

台北市感恩協進會理事長鍾蕾妮表示，過去10餘年均在台北市國軍文藝中心舉辦「向參戰老兵致敬」活動，為考量老榮民們出入不便，今年起改為至各地榮民之家舉行，首站來到板橋榮民之家，之後還會巡迴北部各榮家。

活動由復興崗校友合唱團帶領老榮民們演唱國歌、國旗歌，所有人起身揮舞國旗，齊聲合唱，展現愛國精神。隨後唱紅「王昭君」的資深藝人楊燕上台連續演唱數首老歌，台下的老榮民們聽得如痴如醉。

現場特別表揚數位參加過重要戰役的老兵，其中包括比中華民國還大2歲的晏紹武，晏紹武上台講述他的從軍經歷，聲音宏亮，氣如洪鐘。他說，18歲從軍，在71軍擔任裝甲兵，參加過的大小戰役不計其數，包括四行倉庫保衛戰，有次在緬甸頭部受到重創，所幸被美軍所救。

板橋榮家主任厲以剛表示，板橋榮家的榮民伯伯平均年齡超過89歲，包括年紀最大109歲的晏紹武，他們都是經歷過國共內戰、古寧頭、八二三等國家重大戰役，感謝台北市感恩協進會特地到榮家，向勞苦功高的榮民表達敬意。

(中國時報)