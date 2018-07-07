景山欠繳罰鍰 勞動局澄清

2018年07月07日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

景山集團旗下司機4月底疲勞駕駛撞死2國道警，桃高2地勞動局加強稽查開罰，但相較景山已繳清高雄重罰的300萬，卻對桃園的110萬罰鍰「置之不理」，社運人士要求市府硬起來，別讓轄下的貨車成為路上移動式凶器，也呼籲勞動局要公開處分金額，讓民眾也能監督。

勞動局澄清，社運人士透過勞動部拿到的是舊資料，桃園市府5月30到6月15日針對景山集團旗下共19間公司專案稽查，扣除5間沒有聘僱勞工的公司，其餘14間分別因超時、未7休1等18件違法事由開罰300萬元，至今已繳清190萬元罰鍰，其餘110萬期限在7月23日，若逾期未繳將會強制執行。

相較高雄一口氣重罰300萬，桃市府是打折再打折、輕縱業者，像是2000萬資本額桃市府卻只罰10萬，「簡直是九牛一毛，完全不具任何嚇阻效力！」而「新北勞工雲網站」任何人都能清楚查詢到違法雇主、事由和處分金額，但桃園的「違法事業公布專區」難用又未公開罰鍰，輕縱無良廠商也無人知，形成監督漏洞，應該師法新北。

勞動局澄清，依法初犯罰鍰2萬起跳，但因集團屬重大違規，景山關係企業10萬起跳，更祭出2張50萬罰單，重大案件的裁罰金也都公布網站上，坦言官網違法企業資訊1個月才更新1次，未來會增加汰舊換新的頻率。

(中國時報)