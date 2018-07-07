飯店、農會攜手 行銷台東香蕉

2018年07月07日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

有感於全台香蕉滯銷問題嚴重導致蕉價暴跌，台東地區農會與鳴溫泉酒店攜手合作，開發「香蕉牛奶冰棒」、「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」等香蕉相關加工產品，盼能減輕蕉農損失，幫助蕉農度過難關。

台東地區農會總幹事李建通表示，台東地區農會主動向台東全地區蕉農收購大量香蕉，加工製作週邊商品，希望有助於台東香蕉市場的交易流動。這次活動台東地區農會與鹿鳴溫泉酒店攜手合作，相關系列產品在鹿鳴溫泉酒店精品店都能買到。

台東農業處長許瑞貴肯定，台東地區農會和鹿鳴溫泉酒店對香蕉農產品的加工行銷策略，期待台東的農產品未來透過這樣加工行銷異業合作的手法，帶動在地農產品的銷售買氣。

鹿鳴溫泉酒店與台東地區農會合作，協助全台東地區的蕉農行銷香蕉商品，讓消費者體驗另類的香蕉吃法及理解香蕉除了鮮食外；尚可以香蕉為原料製作「香蕉牛奶冰棒」「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」促進香蕉利用。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，目前已向蕉農收購將近5千多公斤的香蕉，利用急速冷凍的先進技術保存，製作純香蕉比例高達50％的「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」，在台東地區農會旗下的12家商店買得到，外縣市民眾可到鹿鳴溫泉酒店的FB粉專首頁找網路表單訂購，新鮮冷凍宅配到府。

(中國時報)