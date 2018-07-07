韓部落客 遊台北讚美食

友善列印
中國時報
／台北報導

韓國去年來台旅遊人數突破百萬，與前年相比，成長率更高達19％，看準自由行熱潮，台北市觀傳局首度攜手旅遊體驗平台KKday，推出自由行優惠旅遊，最多可享有10％優惠，更邀請韓國旅遊部落客金智慧私訪台北，探索城市多元樣貌，盼能吸引更多遊客來台觀光。

根據交通部觀光局統計，2017年韓國來台旅遊人數僅次於大陸、日本及港澳，台灣也與韓國簽署「台韓互惠使用自動通關了解備忘錄」，因應韓國旅客逐年遞增，台北市觀傳局與旅遊平台KKday合作，規畫自由行遊程，更邀請韓國部落客金智慧用不同的眼光，認識台北城的人文與城市光景。

金智慧大方分享旅遊經驗，她表示，初訪一個新國家會先從大城市開始，再訪時則喜愛深度小旅行，曾去過日本、越南、香港、泰國及台灣等地旅遊，「台北最棒的地方在於美食價格優惠，觀光景點交通也超便利！」

她說，這次二訪台北，不僅體驗DIY鳳梨酥，還漫步於北投溫泉巷弄，特別搭乘北市雙層觀光巴士，用不一樣的角度遊覽城市，期盼將具有特色、深入的旅遊行程推薦給韓國遊客。

觀傳局指出，7月1日起至11月30日止，韓國旅客只要透過KKday網路平台訂購旅遊產品，並輸入專屬優惠碼，即可享有3至10％不等的優惠，前4000名韓國遊客還可獲得FUN TAIPEI旅遊紀念包。

(中國時報)

飯店、農會攜手 行銷台東香蕉 夾娃娃機大稽查 新北4成沒登記

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。