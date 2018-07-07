韓部落客 遊台北讚美食

2018年07月07日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

韓國去年來台旅遊人數突破百萬，與前年相比，成長率更高達19％，看準自由行熱潮，台北市觀傳局首度攜手旅遊體驗平台KKday，推出自由行優惠旅遊，最多可享有10％優惠，更邀請韓國旅遊部落客金智慧私訪台北，探索城市多元樣貌，盼能吸引更多遊客來台觀光。

根據交通部觀光局統計，2017年韓國來台旅遊人數僅次於大陸、日本及港澳，台灣也與韓國簽署「台韓互惠使用自動通關了解備忘錄」，因應韓國旅客逐年遞增，台北市觀傳局與旅遊平台KKday合作，規畫自由行遊程，更邀請韓國部落客金智慧用不同的眼光，認識台北城的人文與城市光景。

金智慧大方分享旅遊經驗，她表示，初訪一個新國家會先從大城市開始，再訪時則喜愛深度小旅行，曾去過日本、越南、香港、泰國及台灣等地旅遊，「台北最棒的地方在於美食價格優惠，觀光景點交通也超便利！」

她說，這次二訪台北，不僅體驗DIY鳳梨酥，還漫步於北投溫泉巷弄，特別搭乘北市雙層觀光巴士，用不一樣的角度遊覽城市，期盼將具有特色、深入的旅遊行程推薦給韓國遊客。

觀傳局指出，7月1日起至11月30日止，韓國旅客只要透過KKday網路平台訂購旅遊產品，並輸入專屬優惠碼，即可享有3至10％不等的優惠，前4000名韓國遊客還可獲得FUN TAIPEI旅遊紀念包。

(中國時報)