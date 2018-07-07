選舉白熱化 高市長選將打政策牌

2018年07月07日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長參選人進入政策競爭階段，民進黨陳其邁6日提出火車站周邊再造計畫，誓言建構「高雄表參道」，國民黨韓國瑜要用空置建案設香港、澳門村，而擬以無黨籍參選的吳益政則想推「高雄幣」，讓市民一邊力行低碳生活、一邊顧荷包。

陳其邁6日上午到大寮進行傾聽之旅，獲大寮區農會力挺，在地立委林岱樺也陪同造勢。

下午他在捷運美麗島站發表高雄火車站周邊再造政策，以未來新車站4棟商業複合式為核心，搭配中山路、博愛路一豎六橫造街、環狀綠色交通網、結合八大商圈、導入行動支付等智慧科技，打造「高雄表參道」，預計可創造5000個工作機會、起碼500億元產值。

韓國瑜6日參加退休軍護人員發起的造勢茶會時表示，高雄人口外移、投資客也不來，下屆市長一定要有孫悟空大鬧天宮的創意政策，像現在有很多空置的建案，不如拿來設香港、澳門村。

韓國瑜舉例地說，香港計程車司機住處大概只有不到10坪，若把車牌賣掉，就能在高雄置產，結果一樣開計程車，生活品質卻能大幅提升，因此高雄很有機會吸引這類族群來定居、投資。

吳益政則發表「高雄幣」構想，民眾安裝APP即可將步行、騎公共腳踏車、搭大眾捷運、公車等低碳生活行為換算成高雄幣，以碳交易行情計算，走路、騎單車10公里約可兌換17元高雄幣，用來折抵大眾運輸費，還能繳停車費、交通罰款、欣賞藝文表演，甚至換取店家消費折扣。

(中國時報)