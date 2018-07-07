再招商 龍形市場回饋一層樓

八里龍形市場用地現暫做停車場。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

八里龍形市場BOT案延宕多年，先前招商因公益空間回饋不足，引發地方反彈，廠商黯然解約，新北市經發局市場處評估，決議將市場大樓一層樓約300坪回饋地方，作公托或活動中心使用，近日公告上網招商，最快年底前完成簽約，2021年完工。

八里目前有中庄、下庄市場，唯獨上庄地區市場建設計畫遲遲沒有下文，民眾買菜都要跑到蘆洲等地區買菜，抱怨連連。

市府在2013年公告將在八里區龍源里新建龍形市場，基地面積2079.71公尺（約600多坪）採BOT發包，規畫地下三層、地上六層的建物，預計作為零售市場、婚宴會館等多功能大樓。

但因招商未先約定公益回饋空間，地方居民不滿中庄、下庄市場都有公益回饋空間，要求業者提供一層樓回饋地方，與業者僵持不下，最後得標廠商只好黯然退場，地方期待十多年的市場最後落空。

市府去年重啟BOT案，舉辦多場公聽會，經過評估後，在上月底重新公告招商，本次招商特別訂定廠商必須回饋地方公益空間，更強調要地上、獨立完整，且面積不得少於300坪，以市場基600坪、建蔽率是50％，300坪就是須回饋一層樓。

市場處營運規劃科長莊惠青表示，目前沒有規定興建樓層數，希望業者能夠自行評估可行性，不過招商規定地上一、二層必須設置零售市場，零售市場第二層應引入創新及新型態經營模式，其他樓層可作商業設施使用。如順利招商，預計年底可完成簽約，預計工期3年。

(中國時報)

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