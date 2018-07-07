中壢火車站 參選人忙會勘

年底選舉即將到來，中壢火車站成為政治人物展示政績的兵家必爭之地。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

原本是旅客最唾棄的中壢火車站，因年底選舉即將到來，成為政治人物會勘兵家必爭之地。國民黨桃園市長參選人陳學聖5日前往視察廁所改善工程，市長鄭文燦6日也安排會勘火車站改善及中新地下道拓寬，讓選民感覺只有選舉到了問題才被重視。

陳學聖5日前往視察，還被綠黨市議員王浩宇嗆聲是「收割政績」，他強調，台鐵局屬於中央單位，與多位國民黨籍市議員在2017年會勘，向交通部爭取1000多萬元經費，如今才能讓中壢火車站改頭換面。

中壢火車站外屬於地方政府管轄，交通局針對民眾詬病的交通亂象進行整治，調整汽機車、計程車、自行車及行人之通行動線。鄭文燦在不到一個月時間，已經進行2次會勘。

陳學聖則是抨擊，中壢火車站配合機場捷運工程地下化，但從吳志揚卸任後，工程停滯不前，近期鄭文燦不斷前往視察，也是另一種的較勁。

中壢火車站後續將進行機捷A23車站工程及鐵路地下化工程，成為共構車站，中新地下道拓寬完成後，將封閉元化地下道進行工程。鄭文燦表示，會要求交通部鐵道局廣布替代道路資訊及相關設施，且元化地下道封閉會採分階段逐步封閉方式，先封閉機車道，再封閉汽車道，交通管制期間每日將滾動檢討交通狀況，以降低對中壢火車站前後交通衝擊。

(中國時報)

再招商 龍形市場回饋一層樓 國運中心擴大優惠 嘉市府保留

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。