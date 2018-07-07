中壢火車站 參選人忙會勘

2018年07月07日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

原本是旅客最唾棄的中壢火車站，因年底選舉即將到來，成為政治人物會勘兵家必爭之地。國民黨桃園市長參選人陳學聖5日前往視察廁所改善工程，市長鄭文燦6日也安排會勘火車站改善及中新地下道拓寬，讓選民感覺只有選舉到了問題才被重視。

陳學聖5日前往視察，還被綠黨市議員王浩宇嗆聲是「收割政績」，他強調，台鐵局屬於中央單位，與多位國民黨籍市議員在2017年會勘，向交通部爭取1000多萬元經費，如今才能讓中壢火車站改頭換面。

中壢火車站外屬於地方政府管轄，交通局針對民眾詬病的交通亂象進行整治，調整汽機車、計程車、自行車及行人之通行動線。鄭文燦在不到一個月時間，已經進行2次會勘。

陳學聖則是抨擊，中壢火車站配合機場捷運工程地下化，但從吳志揚卸任後，工程停滯不前，近期鄭文燦不斷前往視察，也是另一種的較勁。

中壢火車站後續將進行機捷A23車站工程及鐵路地下化工程，成為共構車站，中新地下道拓寬完成後，將封閉元化地下道進行工程。鄭文燦表示，會要求交通部鐵道局廣布替代道路資訊及相關設施，且元化地下道封閉會採分階段逐步封閉方式，先封閉機車道，再封閉汽車道，交通管制期間每日將滾動檢討交通狀況，以降低對中壢火車站前後交通衝擊。

(中國時報)