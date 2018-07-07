國運中心擴大優惠 嘉市府保留

2018年07月07日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市東區國民運動中心優惠周邊6個里，以鼓勵里民進場使用，議員黃露慧與東、西區里長群起訴求全面優惠市民。市府教育處表示，國運中心由委外營運，業者負責盈虧；業者張高昇也強調，優惠對象及措施是市府招標合約內的規範。

黃露慧說，國民運動中心當初是她與已故父親共同推動及全市里長連署，促使市府爭取中央經費來興建的。但營運後僅優惠附近數里的里民，引起其他里長的不平；里長們還認為，私營健身中心是一票玩到底，國運中心卻是每項設施各自買票，價格不友善，如何鼓勵民眾多使用以利健身？

黃露慧說，為了鼓勵里長多宣傳國運中心，促進民眾進場健身，她將舉辦鄰里長運動體驗營活動，84里分6梯次，7月13日至8月18日每周五、六分批進場，每里限額30名，包括里長有20個配額，其餘10個名額逕向其服務處報名。

教育處副處長林喜信表示，國運中心已委外經營，營運業務及盈虧由業者自行負責，教育處將編列550萬建置國運中心籃球場空調設施，於議會臨時會送審追加減預算。

張高昇表示，優惠6個里的對象及措施、收費標準，在市府的招標合約內已規範；國運中心自4月1日營運至今3月餘，每天平均1200人進場，使用率前3名分別是游泳池、體適能中心、羽球場，營運佳。

(中國時報)