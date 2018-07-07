綠捷10月動工 議員憂跳票

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中國時報
／桃園報導

捷運綠線機電標5日才簽約，多位市議員憂心，26日土建標若未能順利開標，市長鄭文燦喊出的綠捷10月動工恐怕跳票，而根據捷運工程局規畫要從八德開始啟動，原因竟是僅「市長故鄉」八德取得土地，其他如蘆竹、大園及桃園的土地徵收都還沒一撇，恐重演機場捷運有站無路、延宕20年的情況。

「機場捷運歷經20年通車，各站區才開始區段徵收！」市議員詹江村炮轟，當年機捷就是因無法取得土地，才會造成部分站區「有站無路」，如今綠捷也是一樣，在招標、動工後，各站土地仍然尚未取得，可能重演「有站無路」的窘境。

市議員徐其萬以今年5月12日國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程為例，行政院長賴清德、交通部長賀陳旦等人風光動土，之後就完全沒有動靜，很擔心綠捷動工將成為此事的翻版，不希望欺騙大眾的事件再度發生。

市議員黃婉如痛批，綠捷地下或高架段的周邊很多居民，並未被邀請參加公聽會，都市計畫如何變更，也不知道，分明是矇騙市民，她要求，不管用什麼方式，都要說清楚講明白。

捷運局長陳文德表示，綠捷站區、沿線土地尚未取得，部分辦理公聽會中，明年才會辦理土地徵收，綠捷分成4個標案，機電系統GM01標，已於6月25日決標，並於7月5日簽約，另土建GC01標將於7月26日開標，預計10月動工，今年會完成所有招標作業。

(中國時報)

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