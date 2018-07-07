中山73影視空間 10月試營運

2018年07月07日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中首座DCP（數位拷貝）非商業放映空間的「中山73」，將在今年10月底試營運。台中市長林佳龍6日視察時表示，打造「中山73」影視藝文空間能帶動中區再生，吸引觀影人潮再回中區，市府推動中區再生，已「三箭齊發」。

台中市影視藝文空間「中山73」在今年3月開工，林佳龍在新聞局主任秘書林尚賢及台中市影視發展基金會執行長林盈志等陪同前往視察，市議員江肇國及文化部影視及流行音樂發展司副司長黃秀等也到場關心。

林佳龍表示，中區過去曾有許多電影院，隨時代演進逐漸關閉或外移，在中區打造「中山73」能帶動中區再生，促進影視音產業發展。市府推動中區再生，整治綠川、柳川是「第一支箭」，大車站計畫是「第二支箭」，並已再射出文藝復興的「第三支箭」。

林佳龍指出，市府推動影視發展，包括以7.8億元在霧峰打造中台灣影視基地；投入12.7億元在水湳打造中台灣電影中心及成立台中市影視發展基金會，未來將培養觀影人口，打造友善拍片城市。

新聞局表示，「中山73」獲文化部補助、國產署的租用，由台中市視影視發展基金會執行，1樓可提供音樂展演與藝文展覽空間，2樓規畫約40人座位的放映空間，採戲院同規格的放映音響設備。

(中國時報)