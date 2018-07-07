塑膠粒夾帶一粒眠 藏毒4.8億

基隆海關查獲一批夾藏在塑膠粒貨櫃中的三級毒品一粒眠，總共起出240萬餘顆，市值粗估高達4.8億。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

新北市一名30歲賴姓男子在汐止科技園區某科技公司工作，私下卻幹起運毒工作，今年3月間假借運送一批塑膠粒貨櫃，企圖闖關送至馬來西亞，被海關查獲其中夾藏240萬顆、市值4.8億的三級毒品一粒眠，賴男被依運輸毒品罪嫌移送士林地檢署聲押獲准，檢警持續追查毒品來源。

基隆關3月15日在台北港查獲一批申報「塑膠粒」的出口貨櫃，裡頭夾藏一粒眠240萬餘顆、總重651公斤，分裝成48袋，另外還把512袋塑膠粒拿來掩飾。

基隆航調站報請士林、基隆地檢署檢察官指揮，警方3月29日下午3時許在汐科某科技公司逮捕到賴嫌，現場查獲封口機、縫線機、抽真空機等相關證物。

專案組調查，賴嫌有毒品前科，案發當時和也有毒品前科的林姓女友在一起，同時發現該科技公司負責人是林女的父親，平時從事貿易代工，但林父聲稱毫不知情，專案組則將賴嫌、林女送辦，經訊後林女交保請回，賴嫌則移送士檢聲請羈押獲准。

基隆航調站人員表示，賴嫌去年8月就有在海關辦理出口的紀錄，當時察覺有異並鎖定，今年3月又再次出口。

基隆航調站副主任林聖智研判，賴嫌可能只是藥腳，目前已掌握相關情資，擴大查緝上下游，另外此案的一粒眠估計可提供240萬人次吸食，是今年國內查獲最大宗一粒眠毒品走私案件。

(中國時報)

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